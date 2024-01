Colombo, la valutazione del Milan e la posizione del Torino nell'affare Buongiorno

Ilha deciso, Gabbia non basta e serve un altro difensore centrale per completare la retroguardia. L'obiettivo numero uno Furlani e Moncada lo hanno già identificato: si tratta di, classe '99 che ha già detto sì al Diavolo e per il quale sono già partiti i contatti con il. I granata sono sempre bottega cara enon intende fare sconti neanche in questo caso e si parte da una valutazione importante,, che i rossoneri vorrebbero alleggerire con l'inserimento di- E proprio qui arriva la prima notizia:. Un cambio di rotta importante, soprattutto vista la fiducia che il club di via Aldo Rossi ha sempre dimostrato a Colombo anche con ilche ha preceduto il passaggio al Monza. E proprio in virtù dell'alta considerazione che i rossoneri hanno del giovane centravanti, è alta anche la valutazione:per considerare un addio definitivo. Una valutazione importante che non coincide con quella fatta dal Torino, non superiore aial netto del gradimento per il ragazzo. Numeri sui quali si può lavorare, anche perché un esborso cash da oltre 25 milioni di euro ad oggi è ritenuto eccessivo dal Milan, ma ci sono altri due nodi da risolvere.- Innanzitutto, bisogna ottenere il sì delall'interruzione anticipata del prestito di Colombo, che(le prime due giornate era ancora in panchina al Milan),. Al netto dell'iniziale panchina riservatagli nelle ultime due giornate contro Frosinone e Inter, il classe 2002 è sempre impiegato e in caso di inserimento nell'operazione Buongiorno andrebbe trovata una soluzione per non lasciare scoperti i brianzoli: una potrebbe essere undi Colombo fino al termine della stagione, l'altra l'arrivo di un altro centravanti conche potrebbe arrivare proprio dal Torino. Serve il sì del Monza, ma è essenzialead accettare questo tipo di soluzione. In una recente intervista concessa a Calciomercato.com, Lorenzo ribadiva che: "E' un sogno nel cassetto. Ci ho passato tutta la mia vita, sarebbe il coronamento di qualcosa che porto avanti da tantissimi anni". Una volontà chiara, qualora tra Milan e Torino si arrivasse a un'intesa per Buongiorno sarebbe necessario per far sì che Colombo accetti questo tipo di soluzione.