Colonia-Borussia Dortmund, piovono monete di cioccolato: il motivo della protesta

Redazione CM

Pioggia di monete di cioccolato durante Colonia-Borussia Dortmund. Nel corso del match di Bundesliga, valido per la diciottesima giornata di campionato, c'è spazio per un episodio curioso. A prendersi la scena sono i tifosi tedeschi, che verso il 15' del primo tempo hanno deciso di scagliare verso il campo manciate di monetine finte, costringendo l'arbitro a sospendere per qualche minuto la partita (poi ripresa regolarmente) facendo uscire dal campo i giocatori.



IL MOTIVO - La motivazione alla base del gesto della tifoseria è legato ad una protesta all'indirizzo della federcalcio tedesca, per la scelta recente di aprire le porte agli investitori stranieri. Una decisione che fa storcere il naso agli spettatori, che non vedono di buon occhio l'ingresso di quote straniere nel proprio calcio, in un periodo in cui è in grande espansione il calcio arabo. Sugli spalti, sono comparsi anche alcuni evidenti striscioni di protesta.