Brutte notizie per il Colonia. Come spiegato dalla Bild, il club tedesco è stato sanzionato dalla Federcalcio con un blocco del mercato da scontare nelle prossime sessioni. Il club non potrà infatti acquistare giocatori per le prossime due sessioni di mercato. Dunque, fino al 2024.



IL FATTO - A far scattare il provvedimento è stato l'ingaggio di Jaka Cuber Potocnik, giovane attaccante arrivato in Germania a parametro zero nel gennaio 2022, al termine della sua avventura all'Olimpija Ljubljana. Motivo? La madre del calciatore, al tempo, aveva interrotto il contratto con il club per una serie di promesse non mantenute, mentre gli sloveni sostengono che la rottura sia arrivata per colpa delle pressioni del Colonia, per assicurarsi il ragazzo.



RIPERCUSSIONI - La Fifa per questo ha deciso: oltre alle due sessioni con mercato bloccato, il Colonia dovrà risarcire il club sloveno con 54.000 euro. Il calciatore è stato squalificato per 4 mesi.