Torna in campo la Bundesliga, con Colonia-Mainz che anticipa il big match tra Union Berlino-Bayern Monaco. La sfida è in programma alle 15.30 e mette in palio punti importanti ​per il Colonia, che è a -7 dal Wolfsburg e da un posto nella prossima Europa League, e per il Mainz, che ha solo tre lunghezze di vantaggio dal Fortuna Dusseldorf, terzultimo. Il match non è stato rinviato nonostante, nei giorni scorsi, tre tesserati del Colonia (la stampa tedesca parla di due giocatori e un fisioterapista, tutti asintomatici) sono risultati positivi al tampone.