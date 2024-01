Colonnese avverte l'Inter: 'Le assenze sono gravissime e i sostituti non sono all'altezza'

L'ex Inter Francesco Colonnese è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha parlato così: "L'assenza di Barella è grave, ma lo è di più quella di Calhanoglu. È troppo importante per l'Inter che non ha alternative dello stesso livello, Asllani non vale Frattesi che rimpiazza Barella. Inzaghi ha vinto due trofei, allena una squadra forte, a differenza di Italiano che non può contare su un organico altrettanto forte. Non penso che si possa criticare il lavoro di Italiano, l'anno scorso ha fatto molto bene. Il suo è un percorso positivo, e anche quest'anno è dentro l'obiettivo in campionato e in Europa".



DIFESA VIOLA - Ranieri è il migliore difensivamente, è il più affidabile e porta sempre a casa il risultato. Milenkovic non rende sempre come ci si aspetta, Quarta invece spesso perde la posizione. Li vedrei bene tutti e tre insieme, si completerebbero perfettamente in una retroguardia a tre. Parisi è perfetto per la fascia sinistra, anche lui rende molto di più dal centrocampo in su. È adatto a giocare sulla fascia, in una difesa a cinque, alla Dimarco