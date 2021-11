L'ex difensore della, Francesco, ha parlato ai microfoni ufficiali del club capitolino del prossimo impegno col Napoli e non solo. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho seguito la partita di ieri. La Lazio ha fatto un’ottima gara vincendo meritatamente. Superare il turno è stato un ottimo traguardo, ma era l’obiettivo della società. Lain passato aveva fatto molto bene ed è la squadra che ha avuto il rendimento peggiore. Dalmi aspettavo di più, ma la sorpresa è stata il".Sulla crescita e sul Napoli: "La Lazio al momento è una squadra in evoluzione. Il nuovo allenatore ha idee diverse e difensivamente è molto valido. In Europa League il reparto arretrato ha fatto bene, in campionato meno, ma. Ora ci sarà il. Entrambe le squadre hanno una condizione simile, i partenopei hanno giocato un giorno prima, ma non vedo tutta questa differenza. La Lazio deve essere pronta per questa gara e nei big match senza Immobile ha avuto difficoltà, mentre con lui no.mentre il club capitolino al completo è molto forte".Su Immobile: “Quando giochi contro certi calciatori sai che non ti perdonano.. Quelli come Immobile li devi marcare in maniera perfetta e devi essere fortunato che quella volta che te li perdi sbagliano.. Sarà una gara equilibrata. Lui di certo è il miglior bomber in circolazione qui in Italia al momento".Sulla corsa allo scudetto: “Io penso che. Ora bisognerà vedere se i partenopei renderanno ugualmente senza i titolari. Tutte le altre le vedo staccate. Le prime tre vanno forte e credo che forse si potrebbe inserire l’se dovesse trovare una condizione come in Europa. La? Tutto può accadere, ma la vedo dura perché davanti ai bianconeri ci sono squadre forti. La squadra dilotterà per la Champions League, ma per il campionato no".