"Colour? What Colour?". Si traduce facilmente, senza aver bisogno di specificare. Cos'è? E' il rapporto sul razzismo presentato all'Assemblea Generale dell'Associazione dei Club Europei, l'ente indipendente che raprpesenta i club europei in modo diretto. Era il 2015, quando fu scritto; nel febbraio del 2016 la presentazione a Parigi. Lo scritto fu lanciato dall'Unesco e la Juventus nel mese di novembre: in breve, suggerisce alcune soluzioni per combattere il razzismo e la discriminazione nelle squadre internazionali di calcio.