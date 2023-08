Il Genoa fa tremendamente sul serio: dopo gli arrivi di Retegui e Messias che si sono aggiunti a Gudmundsson nel reparto offensivo di Alberto Gilardino, il Grifone ha chiuso in queste ore anche per il prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia di Ruslan Malinovskyi, ucraino ex Atalanta che in Francia era stato escluso dalla rosa del tecnico Marcelino.



RITORNO IN A - Malinovskyi ha espresso la volontà di tornare dove ha fatto benissimo nelle stagioni precedenti all'ultima e il Genoa si è mosso con la giusta decisione. Ora il reparto offensivo rossoblù è di primissimo livello per una neopromossa che parte con l'obiettivo di mantenere la categoria. Il Marsiglia lo aveva pagato 10 milioni all'alba dell'ultimo anno di contratto con l'Atalanta.