Andrea Colpani è uno dei calciatori del momento in Serie A, nonché uomo mercato conteso fra Inter e Juve. Non a caso è arrivata la convocazione in Nazionale. E proprio arrivando a Coverciano il centrocampista del Monza è stato intercettato dai microfoni di Sportmediaset per commentare la sua stagione.



BELLINGHAM - "Il paragone mi fa molto felice, ma Bellingham è Bellingham. Io penso a me stesso e a continuare a lavorare sempre di più".



CONVOCAZIONE - "La convocazione è un'emozione enorme, è obiettivo che mi ero prefissato prima di inizio campionato. A chi dedico la convocazione? Al presidente Berlusconi".



PUNTO DI PARTENZA - "Sicuramente è questo è un punto di partenza, spero di mantenere lo stesso livello e di condurre il Monza agli obiettivi prefissati aumentando i numeri. E se riesco a dare una mano alla Nazionale".