Con il gol di ieri, l’Udinese è diventata la vittima preferita di Andrea Colpani in Serie A (tre gol); il giocatore che piace a Inter e Juve - cinque reti in 10 gare quest’anno - ha già superato lo score dell’anno scorso (quattro in 27 presenze). Solo Jude Bellingham (10) e Bryan Mbeumo (6) hanno realizzato più reti di Colpani tra i centrocampisti dei maggiori cinque campionati europei in corso. E solo Kyriakopoulos (9) ha fatto più cross di lui contro l’Udinese (7, inclusi i calci d’angolo).