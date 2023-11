Andrea Colpani non poteva trovare un modo migliore che segnare per festeggiare la prima convocazione in Nazionale. Quello contro il Torino è il sesto gol in campionato per il giocatore del Monza, come Mbuemo del Monza. Tra i centrocampista dei cinque campionati principali in Europa (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna), solo Jude Bellingham ha fatto meglio di lui (10 reti).