Fatto con le migliori intenzioni ma soggetto a pesanti critiche. Il tentativo proposto dalla Football Association (FA) inglese di limitare i colpi di testa in allenamento , per tutelare la salute dei calciatori, oltre a risultare complicato nell'applicazioneTali critiche giungono da soggetti che, pur comprendendo anche loro il senso dell'operazione, sostengono che essa sarebbe irrealizzabile e porterebbe a snaturare il calcio., l'attaccante inglese naturalizzato irlandese che con la maglia della nazionale verde è stato protagonista nel decennio fra la fine degli anni Ottanta e la fine dei Novanta. Si tratta di una voce significativa, poiché da calciatore Cascarinotecnicamente modesto ma molto forte fisicamente e con una grande propensione per il gioco aereo, in un'epoca che vedeva ancora in auge la cultura del long ball. Insomma, dalle linee guida che la Football Association ha appena proposto l'ex attaccante sarebbe stato irrimediabilmente penalizzato.Cascarino è intervenuto sul tema attraverso un articolo di commento scritto per il Times . EHa proseguito dicendo che limitare a 10 i colpi di testa settimanali in allenamento significherà avere minore perizia nel gioco aereo in gara, ciò che per paradosso potrebbe generare ancora più rischi fisici. E ha aggiunto che il tentativo di imbrigliare il colpo di testa con coordinazione in terzo tempo è cosa innaturale.Osservazioni corrette e condivisibili, che confermano quanto complicata sia la realizzazione delle linee guida stilate dalla FA. Impressione: la strada che porta verso l'obiettivo è appena iniziata e sarà di estremamente complicata percorrenza.@pippoevai