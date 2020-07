Si chiama Samuel Iling e gli addetti ai lavori negli ultimi due anni lo hanno inserito nella cerchia ristretta dei predestinati per quel che riguarda i talenti inglesi under 17. E se il Borussia Dortmund ha pagato a peso d'oro il cartellino di Jude Bellingham, è la Juve ad aver bruciato la concorrenza per Iling, che una volta compiuti i suoi sedici anni ha subito manifestato al Chelsea la sua intenzione di lasciare Londra per tentare una nuova esperienza. A lungo nel mirino di Bayern, Lipsia e proprio Dortmund, alla fine Iling non ha seguito la scia di Jadon Sancho ma ha accettato la ricca offerta del club bianconero. Accordo totale per l'attaccante esterno classe 2003, visite mediche già effettuate un paio di settimane fa al J Medical, da settembre sarà a tutti gli effetti un calciatore della Juve.



E JORGINHO... - Un colpo a parametro zero di quelli che negli anni potranno diventare dei colpacci. Ma l'ingaggio di Iling non dovrebbe in ogni caso complicare i rapporti con il Chelsea in una fase delicata che vede la Juve trattare anche Jorginho ed Emerson Palmieri: i Blues già da tempo sapevano della decisione del giocatore di andare via, l'entourage ha sempre giocato al rialzo e una volta appurata l'intenzione di lasciare comunque Londra una squadra sarebbe valsa l'altra. Certo, sconti non è dato aspettarsene. Però un nuovo caso Coman con relativa guerra fredda come quella avuta per anni tra la Juve e il Psg, non dovrebbe essere all'orizzonte.