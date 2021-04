L'Inter Miami, il club di MLS di proprietà di David Beckham allenato dall'ex compagno di squadra Phil Neville, è vicino all'ingaggio di un nuovo rinforzo per il proprio attacco.



Il 30enne brasiliano Lucas Lima, di recente passato a far parte della scuderia AGSM del player agent italiano Alessio Sundas, è pronto a salutare il Palmeiras per trasferirsi negli States e diventare compagno di squadra delle vecchie conoscenze juventine Gonzalo Higuain e Blaise Matuidi.



Il trequartista paulista in passato ha vestito in 14 occasioni la maglia della Selecao, segnando due reti, una delle quali nel Superclasico de las Americas contro l'Argentina, e prendendo parte alla Copa America 2016. La sua carriera si è sviluppata principalmente al Santos, club nel quale ha militato per quattro stagioni prima di disputarne altrettante al Palmeiras. Ora per lui arriva il momento di tentare la prima avventura fuori dai confini nazionali.