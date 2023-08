Il colpo a centrocampo della Juve è stato messo a segno. Ma è per la Next Gen. Si tratta di Samuele Damiani che dal Palermo passa ai bianconeri in prestito con opzione di riscatto. Si completa quindi l'ossatura di fuoriquota per la seconda squadra: con Damiani anche Simone Guerra (arrivato dalla FeralpiSalò) e i confermati Poli e Iocolano.