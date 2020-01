Secondo Sportitalia, per Sandro Tonali a giugno adesso è rimasta soltanto al Juve, dopo gli incontri delle scorse settimane l’Inter si è defilata e difficilmente tornerà in azione (pur non escludendo sorprese). Ma il profilo, Psg a parte, piace molto a Klopp per il Liverpool e alle due squadre di Manchester, con osservatori sguinzagliati da mesi e mesi a questa parte. Per la Juve è un profilo molto importante per proseguire il lavoro di ringiovanimento, iniziato con l’ingaggio di Kulusevski.