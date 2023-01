Ehi Siri, c’è una nuova Aquila in città pic.twitter.com/Y8bcAzYkN9 — Spezia Calcio (@acspezia) January 6, 2023

Spero possa essere". Investitura niente male quella che Daniele, allenatore della SPAL, ha riservato al suo capitano qualche mese fa. L'ex centrocampista aveva appena cominciato la sua nuova carriera e aveva messo al centro del suo gioco il regista napoletano. Una stima ricambiata e condivisa, visto che ad apprezzare il classe 2000 cresciuto nell'Inter c'erano anche diversi club di Serie A.su tutte, che ha deciso di fare unper portare subito Esposito in squadra,ed è stato annunciato dal club ligure attraverso i propri canali.Esposito sbarca in Liguria per, cifra che ha convinto la SPAL a lasciarlo partire dopo alcune ritrosie iniziali. Sul giocatore c'erano tra le altre anche Sampdoria e Cremonese, ma la squadra del presidente Platek è stata la più tenace e alla fine l'accordo è stato trovato.