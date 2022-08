Clamoroso ritorno in casa Genoa. Il club rossoblù ha raggiunto nelle scorse ore l'accordo per riportare in Liguria Kevin Strootman, già tesserato dal Grifone due stagioni fa. Il centrocampista olandese era rientrato all'Olympique Marsiglia dopo lo sfortunato trasferimento temporaneo al Cagliari ma è pronto per riprendere l'aereo e valicare nuovamente le Alpi.

Il calciatore olandese arriverà al Genoadei rossoblù al termine dell'attuale campionato. Il Marsiglia inoltre ha accettato di corrispondere parte dell'ingaggio al giocatore.