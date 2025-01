Getty Images for Lega Serie B

Colpo Latina, UFFICIALE: preso l'ex Napoli Ciciretti

un' ora fa



Colpo nel Girone C di Serie C: "Il Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’ingaggio di Amato Ciciretti, nuovo rinforzo per la rosa nerazzurra.



Classe 1993, Ciciretti porta con sé estro, tecnica e una grande esperienza maturata tra Serie A, Serie B e Serie C. Indimenticabile il traguardo di aver realizzato il primo gol in Serie A nella storia del Benevento, un traguardo che ha segnato la sua carriera.



Ciciretti si unisce al Latina con un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2026.



Benvenuto, Amato!"