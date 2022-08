Un colpo per rinforzare la Primavera di Ignazio Abate. Il Milan lavora ancora sui giovani e nelle ultime ore ha chiuso l'affare con lo Stoccarda per portare in maglia rossonera Jan-Carlo Simic.



Difensore centrale classe 2005 con il vizio del gol e fisico importante, arriva a titolo definitivo e fra domani e dopodomani completerà visite mediche e firme nei contratti prima di aggregarsi alla formazione Primavera.



L'affare è stato chiuso on il Milan che verserà nelle casse dello stoccarda circa 200 mila euro.