Darwin Nunez al Liverpool. Un colpo super, importante per il valore del giocatore e anche per la cifra spesa: 100 milioni. Un colpo che fa fare retromarcia a Klopp sulle sue parole? Il dubbio rimane e probabilmente resterà fino almeno alla prima conferenza stampa. Il tecnico nel 2016, commentando l'affare Pogba-Juve-United, infatti, disse: "Se compri un giocatore da 100 milioni e poi si infortuna, allora va tutto quanto in fumo. Il giorno in cui questo sarà la normalità nel calcio, io non allenerò più, perché il calcio per me significa giocare insieme. Questo è quello che pensano tutti quelli che vivono questo sport, vuoi sempre essere il migliore, ma costruire un gruppo è necessario per avere successo. E gli altri club possono andare a spendere sempre più soldi e fare la collezione di grandi giocatori. Io voglio fare in un'altra maniera. E farei le cose in maniera diversa anche potendo spendere tutti quei soldi".