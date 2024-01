Colpo Roma, arriva a zero il talento Zefi dall'Inter: i dettagli

Redazione CM

Colpo in prospettiva da parte della Roma, in arrivo dall'Inter. Dopo poco più di un anno, Kevin Zefi, giovane talento classe 2005 irlandese di origini albanesi, lascia i nerazzurri.



I DETTAGLI - La firma è arrivata nella giornata di oggi: trasferimento a zero dal club di Milano, che si prende il 25% sulla futura rivendita. Per Zefi contratto di 2 anni e mezzo più opzione per un altro anno: esterno d'attacco classe 2005, sostituisce l'ex capitano della Primavera Luigi Cherubini, che va alla Juve nell'ambito dell'affare Huijsen. Domani è prevista l'ufficialità.