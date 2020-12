Tutti pazzi per Dominik Szoboszlai. I migliori club d'Europa da mesi stanno lavorando per il centrocampista ungherese del Salisburgo, una stella nel panorama europeo che piace a molte società. I numeri di Dominik sono impressionanti: oltre ad aver condotto l'Ungheria a Euro2021 da protagonista assoluto, quest'anno ha segnato 4 gol con 6 assist in campionato, 2 gol in Champions League e 2 gol nelle qualificazioni. Una media impressionante per un centrocampista che piace a tutti, con una clausola rescissoria da 25 milioni di euro che lo rende una grande occasione.



Nelle ultime settimane, anche Bayern Monaco e Real Madrid si sono mosse per Szoboszlai. I contatti ci sono, il Real cerca giovani di talento da tempo per ricostruire il centrocampo mentre il Bayern è sempre attento ad occasioni come Dominik: entrambi i club sono entrati in corsa per acquistare Szoboszlai, aggiungendosi a Milan, Lipsia e Arsenal. Tutto è ancora possibile, la decisione finale sarà del giocatore nelle prossime settimane. Con un trasferimento che si annuncia molto importante, nel mese di gennaio.