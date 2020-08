per la gente della Val Chisone e, in particolare,. Un paese che dal 1959, per tutto l’anno, attendeva il tempo dell’evento attrezzandosi per fare in modo che fosse memorabile e che se ne parlasse per i dodici mesi che lo separavano da quello successivo. Una dolce e stupenda abitudine che nessuno aveva mai osato potesse interrompersi. Invece è proprio ciò che avverrà oggi. Anzi che non accadrà.nella valle dove la strada da Pinerolo conduce al Sestriere e che fino all’anno passato veniva trasfigurata da un lungo e ininterrotto serpentone bianconero.anche comprensibili pure se, allora, viene da chiedersi il perché degli assembramenti sulle spiagge, per le vie dei centri di vacanza e purtroppo nelle discoteche. In ogni caso la morale resta cherappresentato non soltanto dal tifo ma anche da tutta una serie di momenti tipici dell’autentico happening popolare. La vigilia di Ferragosto a Villar, infatti, non è mai stata soltanto l’occasione per vedere all’opera e da vicino i campioni vecchi e nuovi della Juventus, ma forse soprattutto il tempo e luogo ideali per fare festa con una merenda al fresco sul prato e per far giocare i bambini nei boschi.Oltre al nulla in un paese ormai quasi abbandonato dai giovani e privo delle opportunità lavorative che offriva negli anni d’oro quando il vecchio senatore Agnelli decise di farne la sua Camelot, si dovrà mestamente registrare un silenzio talmente assoluto da essere quasi frastornante.più o meno mezz’ora prima dell’inizio della platonica sfida tra la prima squadra e quella giovanile. Era il momento di maggior fascino che ciascuno attendeva e cheper battezzare un avvenimento al quale mai e poi mai avrebbe rinunciato essendone lui stato l’inventore.Sessantun anni di storie riunite in un unico volume. Protagonisti di una recita collettiva che ciascuno porterà sempre nella memoria., nottetempo passando per i tetti, dei giocatori più giovani e scapoli che avevano fissato un appuntamento amoroso con le cameriere.ino a sputare l’anima.che qualche campione buontempone organizzava dopo la cena e che finivano sulla moglie del mister. Il telefono dell’albergo sempre occupato.di Boniperti per la discussione a senso unico del contratto con relativo ingaggio.che arrivavano da tutta Italia e tutti i giorni per un autografo o una fotografia in bianco e nero.che quella era la vera casa della Signora. Tutto finito. Madonna, che silenzio ci sarà oggi in Val Chisone.