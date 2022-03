Kingsley Coman ha spiegato, nel corso di un Intervenuto a Canal Football Club, i motivi che lo hanno spinto a lasciare il Psg per la Juve nel 2014: "Non fu un problema economico. Pensavo di giocare di più ma il Psg non me lo garantiva. Avevo chiesto di andare in prestito, non lo accettarono e per questo presi quella decisione. Loro vogliono i risultati subito e facendo crescere i giovani non si ottengono, bisogna aspettare tre o quattro anni. Non hanno avuto pazienza".