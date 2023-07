In attesa della stagione 2023/24, è ancora tempo di bilanci per l’annata appena trascorsa. In Europa a trionfare è stato il Manchester City, capace di portare a casa il primo Treble della sua storia. Un’impresa che ha portato Guardiola – qualora ancora non ci fosse già – nell’olimpo dei migliori allenatori della storia di questo sport. Artefici dei successi delle proprie squadre, quasi come i loro giocatori, i coach sono sempre più protagonisti del dibattito calcistico tra tifosi e addetti ai lavori. Espn ne ha stilato la lista dei 10 migliori al mondo dopo i risultati ottenuti quest’anno. E, a conferma della grande tradizione della nostra scuola, ce ne sono ben 4 italiani. Andiamoli a scoprire tutti nella top 10 dei migliori allenatori del 2022/23.