Quest’anno non è riuscito a ripetersi in Champions League e in Liga eppure il Real Madrid continua a dominare un’altra speciale classifica, quello delle squadre che valgono di più al mondo. A stilarla è Forbes, rivista esperta del settore che ha incoronato i Blancos e il loro valore di 6,07 miliardi di dollari. Regolato il Manchester United (fermo a 6 miliardi) e gli eterni rivali del Barcellona (5,51 miliardi). La classifica mostra come il calcio diventi sempre più ricco di anno in anno. Le 30 squadre presenti nella lista hanno un valore medio di 2,17 miliardi di dollari. La graduatoria del 2022 comprendeva solo 20 club, per una valutazione media di 2,53 miliardi. Se si escludono le ultime 10 dalla classifica di quest’anno, il valore medio è di 2,89 miliardi, il 14% in più. Per la prima volta, inoltre, due squadre hanno raggiunto o superato i sei miliardi di valutazione.



ITALIA - A comandare la classifica è la Premier League. Il campionato inglese infatti conta 12 club in graduatoria, di cui sei nelle prime dieci posizioni. Per trovare la prima squadra italiana invece è necessario uscire dalla top ten. La Juventus occupa l’11esimo posto, con un valore di 2,16 miliardi di dollari. Tre gradini più in basso c’è il Milan, con una valutazione di 1,4 miliardi. L’Inter è 16esima, a 1,06 miliardi. L’ultima squadra italiana presente in classifica è la Roma, che, con 724 milioni, si attesta in 27esima posizione. Di seguito la classifica delle squadre di calcio che valgono di più.