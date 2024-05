AFP via Getty Images

Combine in Liga: aperta indagine su Siviglia-Cadice

43 minuti fa



Calcio spagnolo scosso dalla notizia, trapelata oggi, dell'apertura di un'indagine, su richiesta del Rayo Vallecano, per una presunta combine che avrebbe avuto luogo nella partita di Liga tra Siviglia e Cadice. La Liga stessa si sarebbe già mossa e avrebbe iniziato a sentire alcuni giocatori in campo quel giorno.



I FATTI - Alla fine del campionato, il Rayo si è salvato e il Cadice è retrocesso, ma quanto accaduto nella trentaseiesima giornata, non è andato giù ai madrileni. Allora il Cadice aveva battuto il Siviglia grazie a un gol di Sergi Guardiola al 96′ ma i sospetti si erano destati grazie a due fattori. Il primo era stato il vistoso calo nel finale della gara da parte della squadra di casa, appena salvatasi. Il secondo erano state le parole di Sergio Ramos a fine partita: “Siamo città vicine. Che piaccia o no, ho un affetto speciale per il Sud, per l’Andalusia, e loro avevano molto in gioco. Capisco che dopo questi tre punti acciuffati negli ultimi minuti qualche giocatore faccia dei commenti ma è tutto qui“.