Ne ho lette così tante in quest'ultima settimana, che sento il bisogno di fare un po' d'ordine e provare a metterle sinteticamente in fila. Parlo dellee dei possibili punti deboli che lapotrebbe impugnare, con successo, davanti al Collegio di garanzia dello Sport del CONI. Non conosciamo ancora i termini delche gli avvocati della società presenteranno (è possibile che lo faranno prima del mese a disposizione). Qui, elenco quelli che sembrano esserne i punti più rilevanti.