Il Galloera uno dei giocatori più attesi dopo la chiusura della sessione invernale di mercato. L'attaccante classe '93. Belotti ha debuttato entrando all'inizio del secondo tempo al posto di Bonaventura, quando il risultato era di 1-0 per i giallorossi grazie a un gol di Oudin.- Italiano l'ha buttato subito dentro schierandolo da unica punta davanti al terzetto Nzola, Beltran, Sottil. L'allenatore viola volera ribaltarla e ci è riuscito con le reti di Mandragora e Beltran; ma nel finale - prima al 90' e poi al 92' -- Belotti aveva avuto sui piedi la possibilità di chiuderla: all'87', sul 2-1 per i viola,. Gol sfiorato all'esordio in viola quindi, in meno di tre quarti d'ora dal suo ingresso in campo è andato vicino al gol che avrebbe chiuso la partita. Italiano prende appunti e riflette in vista della prossima gara contro il Frosinone in programma domenica 11 al Franchi, Belotti si candida per un posto da titolare.