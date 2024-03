Com'è andato il debutto di De Winter col Belgio

In occasione dell'amichevole contro l'Irlanda giocata a Dublino, il ct del Belgio Domenico Tedesco ha fatto esordire con la maglia della nazionale il difensore del Genoa Koni De Winter. A 21 anni e 9 mesi arriva il debutto al centro della difesa dei Diavoli Rossi, titolare vicino a Faes del Leicester e in campo fino a metà secondo tempo prima di lasciare il posto ad Amadou Onana dell'Everton dopo poco più un'ora.



COM'E' ANDATO IL DEBUTTO DI DE WINTER - L'amichevole tra Irlanda e Belgio è finita 0-0, lì davanti la squadra di Tedesco non è riuscita a sfondare ma dietro non hanno preso gol e l'attaccante avversario Evan Ferguson è stato uno dei peggiori in campo e ha sbagliato anche un calcio di rigore poco prima della mezz'ora del primo tempo. In un Belgio sperimentale il portiere Sels torna a casa col clean sheet anche grazie agli interventi di De Winter, che è riuscito ad allontanare gli attacchi avversario.



GLI ALTRI 'ITALIANI' DEL BELGIO - In questa partita gli occhi della Serie A erano puntati esclusivamente su Koni De Winter, unico giocatore del campionato italiano in campo. Nell'Irlanda non c'erano 'italiani' tra campo e panchina, nel Belgio Tedesco aveva convocato Romelu Lukaku ma l'attaccante della Roma è rimasto fuori per tutta la gara: in attacco il ct ha scelto il tridente Bakayoko, Openda e Trossard con Batshuayi, Doku e Lukebakio entrati nella ripresa.