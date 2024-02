Com’è andato l’esordio di Chaka Traoré col Palermo

Nella vittoria del Palermo per 3-0 sul Como nella 25ª giornata di Serie B, l’allenatore rosanero Eugenio Corini ha fatto debuttare l’esterno d’attacco classe 2004 Chaka Traoré. Il giocatore arrivato l’ultimo giorno della sessione di mercato invernale in prestito dal Milan è entrato nei minuti di recupero al posto di Segre, ha aiutato i compagni a gestire il triplo vantaggio firmando così il suo esordio con la maglia del Palermo.



CHAKA TRAORE AL PALERMO: I DETTAGLI - Chaka Traoré è un esterno di sinistra che gioca a piede invertito, ma può spostarsi anche sull’altra fascia o all’occorrenza giocare al centro da trequartista. A Palermo è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più 2 di bonus e il 25% sulla futura rivendita destinata al Milan; inoltre, i rossoneri dovranno pagare eventuali bonus più una percentuale sulla futura rivendita al Parma, dal quale l’hanno preso nell’estate 2021 per 600mila euro.



I NUMERI DI CHAKA TRAORE - Nella prima parte di stagione Chaka Traoré si è diviso tra la Primavera e la prima squadra del Milan. Nel giro di una settimana ha debuttato prima in Champions entrando l’ultimo quarto d’ora nella sfida col Borussia Dortmund, poi in campionato da subentrato col Frosinone: due presenze in Serie A, contro l’Empoli ha fatto il primo gol in 6 minuti. Cinque giorni prima la prima rete assoluta negli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari, all’esordio da titolare. In Primavera ha totalizzato 9 presenze e 3 gol tra campionato, Coppa Italia e Youth League.



LA STAGIONE DEL PALERMO - Il Palermo sta lottando per la promozione diretta in Serie A. Attualmente i rosanero sono terzi insieme al Como a 45 punti, -1 dal secondo posto della Cremonese che vorrebbe dire niente playoff per salire di categoria. Con 45 gol segnati la squadra di Corini ha il secondo miglior attacco del campionato dopo quello del Parma, qualcosina da divedere in difesa dove con 29 le reti subite è la terza peggior difesa tra le prime dieci squadre.