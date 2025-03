Come cambia il cammino dell'Italia verso il Mondiale 2026: si decide stasera contro la Germania

Nella serata di domenica 23 marzo, al Signal Iduna Park di Dortmund contro la Germania,- dopo la sconfitta per 2-1 rimediata a San Siro nella gara di andata - ma vedrà definito quello che sarà il suo percorso in direzione del Mondiale 2026 e soprattuttoLa differenza però tra Gruppo A e Gruppo I - i due che gli uomini di Spalletti potrebbero dover affrontare - non sarà solo e unicamente negli eventuali avversari ma anche nel numero delle formazioni da fronteggiare per poter staccare il pass verso la rassegna in programma tra Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio 2026.

- Lussemburgo-ITALIA 17 novembre - ITALIA-Slovacchia

- Se l'Italia dovesse riuscire a ribaltare il risultato di Milano e quindi ad entrare nelle 4 partecipanti alla fase finale della Nations League, gli uomini di Spalletti rientrerebbero tra le nazionali delinsieme a- l'avversaria più quotata - e quindi dovrebbero disputare sei partite tra andata e ritorno, a partire da settembre 2025.- Se invece gli azzurri non dovessero riuscire ad andare oltre il pareggio in casa della selezione tedesca - rimediando quindi l'eliminazione dalla Nations League - Donnarumma e compagni rientrerebbero neliniziando il percorso di qualificazione a giugno 2025 (tra la fine del campionato e l'inizio del Mondiale per Club) invece che a settembre, insieme a

- Moldavia-Italia 16 novembre - Italia-Norvegia

mentre nel caso di secondo posto nel proprio girone dovrebbe affrontare anche i play-off. Agli spareggi parteciperanno le 12 seconde classificate dei gironi e le quattro migliori vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non hanno concluso la fase a gironi delle qualificazioni europee al primo o al secondo posto. Le 16 nazionali che accederanno agli spareggi saranno sorteggiate in quattro percorsi di spareggio da quattro squadre ciascuno.