Come cambia il Como con Caqueret

Getty Images

Il colpo da novanta del Como nella sessione di mercato di gennaio è l’arrivo di, la rosa di Fabregas che si rinforza con un giocatore d’esperienza internazionale con 15 partite in Europa tra le quali quella che ha eliminato la Juventus di Sarri dalla Champions League cinque anni fa. È l’acquisto più caro nella storia del Como.- Caqueret può diventare un punto di ferimento in campo per i compagni. Regista di piede mancino, classe 2000 chevicino a un centrocampista più dinamico in caso di 4-2-3-1.

- Appena arrivato al Como, Caqueret ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice di essere entrato a far parte di questa società, che ha un grande progetto in via di sviluppo. Sento che abbiamo tutto ciò che serve per migliorare e progredire. Sono molto contento di essere qui in questa bellissima città. È la prima volta che lascio il mio vecchio club, il Lione, quindi è un grande passo per me; qualcosa di nuovo, ma ma mi sento pronto. Sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura.. Desidero ringraziare i tifosi per il loro sostegno, ho visto che molti di loro erano entusiasti del mio arrivo, lo apprezzo molto. Non vedo l’ora di conoscerli tutti e di lavorare insieme per vincere tante partite con la maglia del Como”.

- Unper spiegare il progetto all’ex giocatore del Lione. L’allenatore ha parlato così del nuovo acquisto: “Maxence è un giocatore versatile e ha la capacità di dettare il ritmo del gioco. La sua esperienza ai massimi livelli del calcio europeo contribuirà a rafforzare il nucleo della nostra squadra. Lo conosco e ho seguito la sua carriera nel corso degli anni, per questo siamo molto felici di averlo con noi".