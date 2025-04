Come cambia il futuro di Frattesi dopo il gol al Bayern Monaco

Getty Images

Entra e segna, facile no? La serata perfetta per l'Inter è firmata, che a un quarto d'ora dalla fine nella partita contro il Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League ha preso il posto di Carlos Augusto e all'88' ha messo dentro il pallone del 2-1; tre minuti dopo il pareggio di Muller per i tedeschi.. Tante presenze ma poche da titolare, la maggior parte delle volte subentra a gara in corso e questa gestione potrebbe allontanarlo da Milano.

- Nei mesi scorsi il giocatore ha parlato con Inzaghi chiedendo più spazio, a gennaio il suo procuratore ha avuto dei contatti con la Roma che l'aveva già cercato in passato, ma i dialoghi non sono stati approfonditi. In estate, però,. Dopo quel colloquio con l'allenatore per Davide non è cambiato molto, nella formazione tipo dell'Inter il centrocampo è Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan e il tecnico ha intenzione di modificare il reparto sono in caso di necessità.

- Il gol segnato all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco può aprirgli anche una porta sull'estero: se dovessero esserci società in cerca di un centrocampista da gol con le sue caratteristiche, Frattesi potrebbe diventare il giocatore giusto sul quale puntare.; i nerazzurri l'hanno pagato 33 milioni di euro tra prestito e riscatto, più il 10% della futura cessione che andrà nelle casse del Sassuolo.