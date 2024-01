Come cambia il Genoa con Cittadini

Dopo aver valutato diversi profili, il Genoa ha affondato il colpo per il sostituto di Dragusin (ceduto al Tottenham per 30 milioni). I rossoblù hanno ufficializzato l’arrivo di Giorgio Cittadini, classe 2002 dal piede destro che può giocare sia sul centro destra che sul centro sinistra.



COME CAMBIA IL GENOA CON CITTADINI - "Giorgio Cittadini è un nuovo giocatore del Genoa - si legge su una nota ufficiale - Il difensore, di proprietà dell’Atalanta, arriva a titolo temporaneo dal Monza”. Prestito secco fino a giugno per il giocatore che rinforzerà la difesa di Gilardino. Ceduto Dragusin, il difensore che sta trovando più spazio nel Genoa è il belga De Winter; vicino a lui si giocano il posto Bani e Cittadini, con Vogliacco e Matturro un po’ più indietro nelle gerarchie.



I NUMERI DI CITTADINI - Nella prima parte di stagione Cittadini ha giocato con il Monza senza però trovare spazio nella difesa di Palladino: tanta panchina e appena un quarto d’ora giocato da inizio stagione, al Maradona contro il Napoli entrando al posto di D’Ambrosio. Le ultime due gare contro Inter ed Empoli le ha saltate per un affaticamento muscolare.