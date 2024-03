Come cambia il Lecce con Gotti: il nuovo modulo e chi rischia il posto

Il post partita teso e nervoso di Lecce-Verona è costato la panchina a Roberto D’Aversa. L’allenatore è stato esonerato dai giallorossi dopo un incontro con Corvino, sulla scelta della società pesa anche una testata data all’attaccante del Verona Henry dopo la sconfitta con i gialloblù nell’ultimo turno di campionato.condividendo la quartultima posizione con l’Empoli.- Per cercare di dare una svolta alla stagione il club ha scelto di esonerare D'Aversa e affidarsi a Luca Gotti, che torna in Serie A dopo l’ultima esperienza con lo Spezia chiusa a febbraio 2023. Il marchio di fabbrica del nuovo allenatore del Lecce è il 3-5-2, da capire se lo adotterà anche in quest’esperienza abbandonando il 4-3-3 col quale giocava D’Aversa. Con Gotti i terzini potrebbero avanzare di qualche metro,, che da esterno d’attacco dovrà adattarsi a un reparto a due. Piccoli insidia Krstovic.: Falcone; Baschirotto, Touba, Pongracic; Gendrey, Rafia, Ramadani, Oudin, Gallo; Krstovic, Almqvist.- Il; proverà a sfruttare la sosta per lavorare con i giocatori sui nuovi principi di gioco, prima del debutto in casa contro la Roma lunedì 1º aprile alle 18. Nella sfida successiva il Lecce andrà a San Siro contro il Milan (6 aprile, ore 18.30), successivamente avrà due scontri diretti per la salvezza: Empoli (13 aprile), Sassuolo (20).