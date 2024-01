Come cambia il Lecce senza Strefezza

In questi giorni Lecce e Como hanno definito il trasferimento diin Serie B. Ultimamente il giocatore stava trovando poco spazio in giallorosso e ha deciso di scendere di categoria accettando di far parte di un progetto ambizioso e con il quale la società biancoblù punta a salire in Serie A.- A oggi, a meno di ripensamenti della società o di occasioni dell'ultimo momento, il Lecce non andrà sul mercato per trovare un sostituto di Strefezza.. L'esterno argentino è arrivato per circa 1,5 milioni di euro compresi bonus, ed è uno dei quattro giocatori in rosa che può prendere il posto di Strefezza. Il titolare fisso largo a destra probabilmente diventerà Almqvist che è il giocatore che piace di più all'allenatore, ma all'occorrenza possono cambiare fascia anche Banda e Sansone.- C'è poi la possibilità di vedere adattato in quella posizione anche un altro giocatore: si tratta di Remi Oudin, francese classe '96 riscattato in estate per un milione di euro dal Bordeaux dopo la scorsa stagione in prestito.facendo anche un assist contro il Cagliari. Oudin da inizio stagione ha totalizzato 2 gol e un passaggio decisivo in 16 partite tra campionato e Coppa Italia.