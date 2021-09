In occasione della presentazione di Luuk de Jong, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha fatto il punto sul prossimo mercato del club: "Se tutto andrà bene, nella prossima sessione di mercato potremo muoverci con più normalità. Ne approfitto per ringraziare la dirigenza per il lavoro fatto finora in cui dovevamo ridurre gli stipendi e accelerare le uscite".