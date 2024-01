Come cambia il Napoli con Nehuen Perez

Da tempo in cerca di un centrale di difesa, il Napoli ha affondato il colpo per Nehuen Perez. Il presidente De Laurentiis insieme ai dirigenti azzurri ha valutato diversi profili sondando il terreno per più giocatori, ma quello che ha convinto tutti è stato l'argentino dell'Udinese per il quale sono stati investiti 16 milioni di parte fissa più 2 milioni di bonus. Un nuovo rinforzo per la rosa di Walter Mazzarri, con l'obiettivo di centrale il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League.



IL RUOLO DI PEREZ NEL NAPOLI - Perez è un difensore di piede destro che si aggiunge agli altri centrali a disposizione di Mazzarri, sulla carta prenderà il posto di Ostigard ma la sensazione è che possa trovare più spazio rispetto al norgevese. Inizialmente si giocherà il posto con Juan Jesus per affiancare Rrahmani e sostituire l'infortunato Natan, poi quando tornerà il brasiliano si giocheranno in tre il posto vicino all'ex Verona considerato l'intoccabile della difesa insieme a capitan Di Lorenzo.



I NUMERI DI PEREZ CON L'UDINESE - Nella prima parte di stagione Perez è stato un titolare fisso dell'Udinese: in campionato ha giocato 21 partite su 21, tutte da titolare e tutte per 90 minuti. Il cambio d'allenatore con il passaggio da Sottil a Cioffi non ha modificato le gerarchie nel suo ruolo, Nehuen ha giocato sempre e comunque diventando un intoccabile della squadra. Da inizio stagione ha saltato solo due gare e tutte e due in Coppa Italia: il primo turno col Catanzaro per squalifica, e al secondo non è stato convocato nel ko col Cagliari.