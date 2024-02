Come cambia il Sassuolo con Bigica: chi rischia il posto e più spazio per un giovane

La sconfitta del Sassuolo nello scontro diretto in casa con l’Empoli è stata decisiva per: i neroverdi stanno lottando per non retrocedere, e forse mai come quest’anno stanno rischiando seriamente di scendere in Serie B.- La svolta proverà a darla Emiliano Bigica, promosso dalla Primavera con la società che ha preferito fare una scelta interna per sostituire Dionisi.. Non è escluso, aspettando il ritorno di Berardi a pieno regime, che il nuovo allenatore provi la soluzione col doppio trequartista. La filosofia di Bigica è quella di iniziare l’azione dal basso, punta molto sul possesso palla e sul gioco verticale passando dal regista. Tra i compiti della punta c’è quello di liberare l’aria e creare spazi per gli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti.- Il primo ballottaggio è tra i pali, con Cragno che insidia Consigli per il posto da titolare. A destra Pedersen è il giocatore con più presenze ma il titolare dovrebbe essere Toljan, Erlic dovrebbe essere confermato al centro della difesa ma; dall’altra parte Doig. Boloca-Matheus Henrique a fare da diga davanti alla difesa, ma. Laurienté e Pinamonti sono i punti fermi in zona offensiva, aspettando il rientro di Berardi sono in quattro per due posti: Volpato e Bajrami possono giocare sia a destra che al centro, Thorsvedt e Castillejo sono altre due soluzioni.: Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorsvedt, Laurienté; Pinamonti.