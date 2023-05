Gli uomini di Gasperini navigano al 6° posto, a 4 punti dalla Lazio 4ª, mentre i rossoneri si sono portati ad un solo punto dai biancocelesti. Di fondamentale importanza, diventano quindi i match di domani con l’Inter che ha quasi un match point a Napoli e la Lazio che sarà impegnata ad Udine per difendere la propria 4ª posizione.. Vicende giudiziarie a parte, i bianconeri conquisterebbero l’accesso alla Champions sul campo, proseguendo la corsa verso il 2° posto., fresca di accesso alla finale di Europa League a Budapest, dove sfiderà il Siviglia,– già salva -: in caso di sconfitta e di almeno pareggio della Lazio, i giallorossi sarebbero automaticamente estromessi dalla Champions del prossimo anno. Rimarebbe solo, quindi, la via del successo contro gli andalusi per qualificarsi alla massima competizione europea.Chi ha conquistato il maggior numero di punti nel doppio confronto, risulterà avanti in classifica. E se hanno pareggiato entrambi i match, oppure rimediato una vittoria a testa? Si dovrà guardare in primis alla differenza reti negli scontri diretti, poi alla differenza reti generale, infine al miglior attacco. Qualora l’equilibrio permanesse, si dovrà ricorrere al sorteggio.. Si tratta di una vera e propria mini-classifica, che riguarda soltanto le formazioni coinvolte. I criteri sono gli stessi spiegati nel paragrafo precedente.