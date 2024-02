Come cambia la Fiorentina con Belotti

Il Gallo Belotti ha scelto la Fiorentina per rilanciarsi. A Roma non aveva abbastanza spazio, dopo la crescita col Torino la sua carriera si è frenata e ora il nuovo attaccante viola vuole rispingere sull’acceleratore. Belotti arriva a Firenze in prestito secco fino a fine stagione dai giallorossi, Italiano ha una punta in più in rosa e vediamo che può gestirla.



IL RUOLO DI BELOTTI NELLA FIORENTINA - Fin dall’inizio della trattativa con la Roma, l’arrivo di Belotti a Firenze non era per forza legato alla partenza di Nzola. L’allenatore viola può schierare Beltràn anche largo a sinistra col compito di accentrarsi per creare occasioni pericolose, a quel punto in mezzo Italiano alternerebbe Nzola e Belotti come attaccanti centrali.



I NUMERI DI BELOTTI - Nella prima parte di stagione giocata con la maglia della Roma Belotti ha segnato 6 gol e servito 2 assist in 22 partite giocate, ma in meno della metà è partito titolare. Lascia i giallorossi dopo una stagione e mezzo nelle quali ha sempre avuto poco spazio senza mai trovare continuità.