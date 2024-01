Come cambia la Juventus con Alcaraz

Carlos Alcaraz è il giocatore che cercava la Juventus. Obiettivo centrato. Sì, perché Allegri voleva una mezz’ala d’inserimento, un centrocampista che entrasse negli spazi per garantire quei gol e quella qualità che non è riuscito a dare Paul Pogba. Alcaraz è un centrocampista alla Nainngolan che al Southampton ha giocato in un centrocampo a tre ma ha fatto anche l’esterno sia a destra che a sinistra. Può giocare largo in un tridente offensivo e in Inghilterra ha fatto anche la prima punta.



ALCARAZ ALLA JUVENTUS: QUANDO GIUNTOLI VOLEVA PORTARLO AL NAPOLI



COME CAMBIA LA JUVE CON ALCARAZ - Allegri lo inserirà nelle rotazioni del centrocampo che con l’arrivo dell’argentino ex Racing diventa un reparto ancora più profondo. Considerando che oltre a Pogba è fuori per squalifica anche Fagioli, Alcaraz diventa la quarta mezz’ala della rosa che si aggiunge a Miretti, Rabiot e McKennie. Più Locatelli, intoccabile in regia. A livello di presenze l’allenatore ha alternato tutte le mezz’ali a disposizione, quello che ha giocato un po’ meno è stato Nicolussi Caviglia che partiva già indietro nelle gerarchie.



I NUMERI DI ALCARAZ - Alcaraz è arrivato al Southampton un anno fa esatto: gennaio 2023. Il club inglese l’ha pagato 15 milioni compresi bonus per prenderlo dal Racing di Avellaneda. Tra la seconda parte della scorsa stagione e la prima di questa il classe 2002 argentino ha totalizzato otto gol e cinque assist giocando 47 partite. L’anno scorso 4 gol e 2 assist in 18 gare in Premier League prima della retrocessione del Southampton; aveva fatto una gran partita contro l’Arsenal con gol e assist decisivi per il pareggio finale. Quest’anno quattro gol e tre assist in 26 partite tra Championship e coppe.



ALCARAZ ALLA JUVENTUS: TUTTI I DETTAGLI