Come cambia la Roma con Angeliño

La Roma ha fatto uno scatto decisivo per portare in Italia Angeliño, esterno spagnolo classe '97 di proprietà del Lipsia e nella prima parte di stagione in prestito al Galatasaray. I giallorossi cercavano un giocatore a sinistra e hanno deciso di affondare il colpo per l'esterno cresciuto nel Manchester City e che ora può arrivare in Serie A. Il primo club italiano a puntare i riflettori sul giocatore è stato il Torino, ma l'andamento a rilento del mercato in uscita ha bloccato il suo possibile arrivo.



IL RUOLO DI ANGELIÑO NELLA ROMA - La Roma in quel ruolo ha Spinazzola e Zalewski, ma l'arrivo di Angeliño è legato alla partenza del primo che potrebbe andare in Arabia Saudita, ma non è escluso che lo spagnolo possa arrivare anche senza cessioni: le condizioni di Spinazzola non convincono del tutto, per questo c'era la volontà di inserire un esterno sinistro in più in rosa per dare profondità in quella posizione. Inoltre, tra le ipotesi c'è anche quella di spostare Zalewski sulla trequarti, nel ruolo che già ricopriva quando era in Primavera.



I NUMERI DI ANGELIÑO - Angeliño in questa prima parte di stagione con il Galatasaray ha totalizzato 19 presenze tra tutte le competizioni e ha segnato un gol nel ritorno dei preliminari di Champions contro il Molde. Lo spagnolo ha giocato fino a fine ottobre e poi non ha visto più il campo: qualche panchina nei mesi successivi, giocando solo le gare del girone di Champions contro Bayern Monaco, Manchester United e Copenaghen. Curiosità: al Galatasaray ha giocato insieme a Zaniolo che nella Roma è stato compagno di De Rossi.