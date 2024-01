Come cambia la Roma con Baldanzi

Tommaso Baldanzi era da tempo nel mirino della Roma. Almeno da sei mesi. I primi contatti tra i giallorossi e l’Empoli sono stati in estate quando Tiago Pinto si era informato sui costi dell’operazione. A distanza di tempo l’affare si è chiuso a. Ma come cambia la Roma con l’inserimento di Baldanzi?- Nella rosa di De Rossi dovrebbe avere il ruolo di vice Dybala. Già da tempo Baldanzi era stato individuato come il giocatore più adatto a ricoprire quel ruolo e in questa sessione di mercato la Roma voleva prendere un giocatore con le sue caratteristiche : fantasia, qualità e la possibilità di fare uno step successivo in carriera., considerando che Dybala è spesso alle prese con problemi fisici avere un altro giocatore in quel ruolo potrebbe aiutare l’allenatore.- Prima di lasciare l’Empoli Baldanzi ha fatto in tempo. È il secondo dopo quello alla Salernitana a settembre scorso. 13 presenze totali e diversi problemi fisici che non gli hanno permesso di giocare con continuità in questa stagione. L’anno scorso alcuni club stranieri avevano mandato i loro osservatori per seguire Baldanzi, senza però mai fare offerte ufficiali.