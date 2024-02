Come cambia la Salernitana con Liverani: il ruolo di Dia, la gestione di Manolas

Gli ultimi risultati negativi della Salernitana hanno spinto la società a esonerare Pippo Inzaghi. L’allenatore era arrivato a ottobre al posto di Paulo Sousa ma non è riuscito a dare la scossa che ci si aspettava: la squadra è ultima in classifica a -7 dalla zona salvezza, sono arrivate quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e l'ultimo ko in casa contro l'Empoli - diretta concorrente per rimanere in Serie A - è stato decisivo per la separazione con Inzaghi. Così il club cerca la svolta con un nuovo cambio in panchina.



COME CAMBIA LA SALERNITANA - Al suo posto è arrivato Fabio Liverani, che era fermo da dicembre 2022 dopo l’esperienza sulla panchina del Cagliari. Il nuovo allenatore cambierà qualcosa, a iniziare dal modulo: si giocherà con una difesa a quattro e non a tre, 4-3-3 o 4-3-1-2; si costruirà l’azione dal basso e l’obiettivo principale è quello di rilanciare Boulaye Dia che l’anno scorso è stato decisivi. L’idea è quella di schierarlo al centro del tridente con la possibilità che uno dei due esterni si sposti sulla trequarti o l’inserimento di un trequartista puro, come potrebbe essere Kastanos. Vediamo quali sono le possibili scelte di Liverani sulla nuova panchina della Salernitana.



La formazione tipo (4-3-3): Ochoa; Zanoli, Manolas, Boateng, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva, Dia, Tchaouna.