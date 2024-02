Come cambia la Salernitana con Manolas

Kostas Manolas è il colpo a sorpresa della Salernitana. Pupillo di Walter Sabatini che l’aveva portato alla Roma dieci anni fa, era svincolato dopo l’ultima esperienza negli Emirati Arabi all’Al-Sharjah e così il dirigente granata l’ha riportato in Italia. Personalità e leadership a disposizione di Inzaghi, che ora avrà un difensore in più in squadra.



COME CAMBIA LA SALERNITANA CON MANOLAS - Probabilmente prima di lanciarlo subito Inzaghi dovrà capire le condizioni di Manolas fermo da più di un mese, ma la sensazione è che alla lunga possa diventare un titolare fisso. Sabatini ha fatto una mezza rivoluzione prendendo altri tre centrali in difesa (Boateng, Pellegrino, Pasalidis) oltre a Pirola, Fazio e Gyömber già in rosa. Se sta bene Manolas partirà davanti a tutti, la Salernitana punta su di lui.



MANOLAS IN ITALIA - Dieci anni fa Manolas arrivò alla Roma dall’Olympiakos grazie all’intuizione di Walter Sabatini: in cinque anni in giallorosso ha totalizzato più di 200 presenze segnando 8 gol. Poi l’esperienza al Napoli, l’ultima squadra con la quale ha giocato in Italia prima di firmare con la Salernitana: in azzurro gioca 75 partite segnando 4 gol in due anni e mezzo, prima di tornare in Grecia all’Olympiakos.