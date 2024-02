Come cambia l'Atalanta con l'addio di Muriel? El Bilal Touré verso l'esordio, la gestione di Gasperini

L'Atalanta si prepara a salutare Luis Muriel, che dopo una lunga parentesi a Bergamo è prossimo al passaggio in MLS, dove l'Orlando City lo accoglierà come rinforzo in attacco. In attesa dell'ufficialità dell'operazione, la squadra di Gasperini dice addio a un altro tassello importante della formazione che ha fatto le fortune della compagine bergamasca negli ultimi anni e che nella scorsa estate ha già salutato Duvan Zapata, connazionale di Muriel accasatosi al Torino. Cambia dunque volto l'attacco nerazzurro, con le quotazioni di El Bilal Touré in decisa ascesa.



L'INIZIO BUIO DI TOURE' - L'attaccante maliano, arrivato in estate dall'Almeria a fronte di un importante esborso economico da parte della famiglia Percassi, ha sperimentato una prima parte di stagione in grande ombra, a causa di un infortunio di cui è stato vittima a ridosso dell'inizio del campionato. In particolare, a fermare il centravanti era stata la rottura dell’inserzione del tendine del retto femorale destro, con conseguente assenza per tutte le prime 19 partite di Serie A. Il maliano è da poco rientrato in panchina, ma non ha ancora trovato spazio e attende l'esordio nel massimo campionato italiano. L'infortunio è smaltito e ora, dopo tre partite in panchina, si avvicina il suo momento.



COME CAMBIA L'ATALANTA - Il rientro di Touré e l'addio annunciato di Muriel cambiano le gerarchie in attacco, nelle quali è lecito pensare che il nuovo acquisto atalantino vada pian piano a guadagnare spazio. Ad oggi, davanti a lui c'è sicuramente Charles De Ketelaere, che sta ripagando la fiducia dell'Atalanta, ma non solo. Ademola Lookman, ancora impegnato con la Nigeria con cui giocherà la finale di Coppa d'Africa contro la Costa d'Avorio, dà ampie garanzie e non sarà facile scalzarlo da un posto da titolare. E poi c'è Gianluca Scamacca, tornato al gol dopo il rientro dall'infortunio e anche lui in alto nelle considerazioni del tecnico. C'è però un fattore che gioca a favore di Touré: l'investimento più costoso della storia dell'Atalanta (per lui sono stati investiti ben 31 milioni) ha caratteristiche diverse rispetto a ognuno degli interpreti sopra citati e può regalare soluzioni e imprevedibilità a Gasperini. Visto l'importantissimo investimento fatto dalla proprietà con i proventi della cessione di Hojlund, Touré avrà grande spazio nelle rotazioni del tecnico orobico nelle prossime giornate. Il suo momento si avvicina, già al Ferraris contro il Genoa può mettere insieme i primi minuti in Serie A.