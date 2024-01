Come cambia l'Empoli con Nicola: il ruolo di Baldanzi e il nuovo acquisto titolare

L'Empoli cambia ancora allenatore. Nella giornata di oggi il club azzurro ha esonerato Andreazzoli puntando su Davide Nicola al suo posto: l'ex Salernitana ha firmato un contratto fino a giugno con l'obiettivo di raggiungere la salvezza a oggi distante cinque punti. A Salerno Nicola ha totalizzato 18 punti in 15 partite evitando la retrocessione grazie al suo 3-5-2, al quale in base alla partita alternava un 3-4-2-1. Erano questi i due moduli utilizzati dall'allenatore, che a Empoli dovrebbe giocare col trequartista per sfruttare la qualità di Baldanzi.



La probabile formazione (3-5-1-1): Berisha; Luperto, Ismajli, Walukiewicz; Ebuehi, Fazzini, Grassi, Zurkowski; Baldanzi; Caputo.